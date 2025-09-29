У MSI вышел игровой QD-OLED монитор 2K с частотой 240 Гц

MSI выпустила новый игровой монитор MAG 272QP QD-OLED X24 в Китае, цена — 2 999 юаней (~420 долларов). Устройство оснащено 26,5-дюймовым QD-OLED экраном с разрешением 2560×1440 и частотой обновления 240 Гц.

Панель от Samsung Display сочетает OLED-пиксели с квантовыми точками. Монитор поддерживает 10-битный цвет, отображает до 1,07 миллиарда оттенков и покрывает 99% DCI-P3, 98% Adobe RGB и 138% sRGB. Каждая панель калибрована на заводе.

Монитор предлагает время отклика GtG 0,03 мс, поддержку Adaptive Sync, яркость 200 нит в SDR и 400 нит в HDR, а также динамическую контрастность 1 500 000:1. Есть игровые функции: умный прицел и улучшение теней в тёмных сценах.

Для защиты OLED используется OLED Care 2.0. MSI даёт трёхлетнюю гарантию от выгорания.

Монитор поддерживает наклон, поворот, регулировку высоты, VESA 100×100, весит 5,7 кг. Есть два HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a, USB-C с передачей видео и 15 Вт обратной зарядкой, аудиоразъём 3,5 мм.