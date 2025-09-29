Вышла первая игра для наушников AirPods – RidePods

В App Store появилась первая игра, использующая AirPods от Apple в качестве контроллера движения – RidePods – Race with Head. Разработчик Али Танис стал первооткрывателем, успешно адаптировав функцию пространственного звука наушников для управления игрой. Об этом сообщает издание Tom's Hardware (TH).

© Газета.Ru

Идея создания игры пришла Танису всего несколько недель назад во время работы над другим приложением. Он задумался о возможности использования сенсоров, отвечающих за пространственный звук, для управления движением. Его предположение оказалось верным.

В RidePods пользователи управляют мотоциклом, просто наклоняя голову для поворотов. Кроме того, игроки могут тормозить или ускоряться, двигая головой вперед или назад.

Пользователи App Store предупреждены: «Без совместимых наушников игровой процесс может не работать должным образом». Подходящие модели с поддержкой пространственного звука включают AirPods Pro и AirPods (3-го поколения).

Помимо громкого титула «Первая игра на мотоциклах с управлением через наушники», игра предлагает интуитивно понятный и динамичный игровой процесс с плавным управлением. Игроки должны избегать столкновений с автомобилями и другими препятствиями, стремясь к максимальному результату.

