«Я обязательно пройду GTA 6». Дэн Хаузер дал редкое интервью

Издание IGN взяло большое интервью у бывшего продюсера и сценариста Rockstar Games Дэна Хаузера. Разработчик рассказал о создании культовых серий GTA и Red Dead Redemption.

По словам Хаузера, он не участвует в разработке GTA 6. При этом сценарист с удовольствием поиграет в новую часть знаменитой серии. Хаузер также рассказал, что, будучи британцем, ему очень интересно было изучать культуру и быт Америки, после чего переносить его в видеоигры. Автор назвал Red Dead Redemption 2 своей любимой игрой из проектов Rockstar Games.

Red Dead Redemption 2 — лучшая моя работа. Я обожаю обе части, особенно финал первой. Но вторая стала комбинацией проработанного открытого мира и эмоционального сюжета.

Хаузер упомянул в интервью и другую игру Rockstar — Bully 2006 года. По словам сценариста, сиквел разрабатывался, но его пришлось отменить из-за нехватки ресурсов.

Знаете, если у вас есть две небольшие команды — не все проекты будут реализованы. За разработку Bully 2 отвечало небольшое количество разработчиков, которых пришлось перевести на другие игры.

Сейчас Хаузер работает над двумя играми в собственной студии Absurd Ventures. Одна из них представляет собой антиутопию в другой вселенной, другая — комедию в отрытом мире. Над проектами трудятся бывшие сценаристы Rockstar Майкл Ансворт и Лазло Джонс.

Дэн Хаузер работал в Rockstar Game вплоть до выхода Red Dead Redemption 2. Он покинул студию в 2020 году и с тех пор не давал большие интервью.