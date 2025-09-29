Бенчмарк PassMark назвал чип Apple A19 лучшим процессором по быстродействию в мире

Портал tom’s HardWare со ссылкой на базу данных бенчмарка PassMark рассказал, что новый мобильный процессор Apple A19 возглавил тесты. Тестировщики признали этот чип «самым быстрым одноядерным процессором в мире».

Apple A19 продемонстрировал выдающиеся результаты в синтетических тестах PassMark. В одноядерном тестировании он набрал 5149 баллов, что позволило ему занять первое место среди всех ЦП. Этот показатель оказался на 7% выше, чем у 24-ядерного Intel Core i9-14900KS (4825 баллов) и на 9% выше, чем у 16-ядерного AMD Ryzen 9 950X3D (4738 баллов).

Примечательно, что A19 опережает другой чип Apple, M3 Ultra, всего на 9 баллов, что свидетельствует о высоком уровне конкуренции между «внутренними» моделями вендора. Также всего 1% — разница между A19 и Core Ultra 285K (5195 баллов).

Кроме того, были отмечены результаты Apple A19 Pro, который в одноядерном тестировании набрал 5088 баллов. Однако увеличение количества физических ядер в этой модели может потребовать более эффективного охлаждения, что потенциально может повлиять на производительность в сравнении с младшими Apple A19.