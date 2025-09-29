Asus выпустила первую бету BIOS для борьбы с зависанием ноутбуков ROG

Asus выпустила первое обновление, бета-версию, BIOS для своих ноутбуков ROG 2023 года. Бета направлена на устранение проблем с микролагами, зависаниями ноутбуков и сбоями звука.

Инженеры выяснили, что причина этих неполадок — ошибка в ACPI-коде в BIOS, которая некорректно взаимодействовала с драйвером Windows ACPI.sys. Это приводило к задержкам прерываний и неравномерной загрузке процессора.

Тестовая версия обновления уже доступна для некоторых моделей 2023 года, включая Strix SCAR 15 и Zephyrus M16. Пользователям предлагается опробовать новую прошивку и поделиться своими впечатлениями. Важно отметить, что установка бета-версии обновления BIOS не влияет на гарантийное обслуживание устройства.

Asus планирует выпустить финальные обновления BIOS для затронутых моделей в начале октября, а в последующие месяцы — для других ноутбуков. Хотя на данный момент обновление доступно только для нескольких моделей, в конечном итоге оно будет распространено на все устройства.