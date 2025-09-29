Владельцы ноутбуков Asus ROG пожаловались на зависания

Пользователи игровых ноутбуков Asus ROG пожаловались на сбои в работе устройств, сопровождавшихся потрескиваниями звука и кратковременными зависаниями. Компания официально подтвердила наличие проблемы и объявила о подготовке обновлений BIOS, сообщает 3DNews.

© asus

Причины неисправностей ранее установил независимый исследователь под псевдонимом ZephKek, опубликовавший свои выводы на GitHub. Он выяснил, что сбои вызваны цепочкой ошибок в разработке прошивки. Позднее эта версия была подтверждена и самой компанией.

Представители Asus ROG North America в соцсети X (ранее Twitter) подчеркнули, что проблема находится под контролем специалистов. В официальном заявлении компания отметила, что уже на следующей неделе будет опубликована бета-версия BIOS для Strix Scar 15 (G533ZW) и Zephyrus M16 (GU604VI) 2023 года.

Asus уточнила, что, хотя установка бета-версий прошивок традиционно сопряжена с рисками, пользователи смогут рассчитывать на сохранение гарантийного обслуживания. Финальные обновления BIOS для всех затронутых моделей планируется выпустить в начале октября, после чего исправления будут распространяться волнами.

Ранее был представлен запрещенный для авиаперевозок ноутбук Energizer.