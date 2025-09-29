Видеокарты RTX 5070 Super и RTX 5080 Super выйдут весной 2026 года — СМИ
Авторитетное издание Videocardz поделилось новыми планами NVIDIA на выпуск видеокарт Super для линейки RTX 5000. Журналисты отвергли слухи о том, что свежие модели появятся на полках магазинов уже в конце 2025 года — это произойдёт несколько позже.
Так, сейчас выпуск RTX 5000 Super запланирован на весну 2026 года — в период с марта по май. Анонс новой линейки по традиции состоится на выставке электроники CES 2026 в январе, а релиз произойдёт спустя несколько месяцев. Главной особенностью моделей станет увеличенный объём видеопамяти благодаря модулям с 3 ГБ.
Возможные характеристики видеокарты RTX 5070 Super
CUDA-ядра: 6400
Тактовая частота: неизвестно
Память: 18 ГБ GDDR7
Разрядность шины: 192 бита
Пропускная способность: 672 ГБ/с
Энергопотребление: 275 Вт.
Возможные характеристики видеокарты RTX 5070 Ti Super
CUDA-ядра: 8960
Тактовая частота: неизвестно
Память: 24 ГБ GDDR7
Разрядность шины: 256 бит
Пропускная способность: 896 ГБ/с
Энергопотребление: 350 Вт.
Возможные характеристики видеокарты RTX 5080 Super
CUDA-ядра: 10752
Тактовая частота: неизвестно
Память: 24 ГБ GDDR7
Разрядность шины: 256 бит
Пропускная способность: 1024 ГБ/с
Энергопотребление: 415 Вт.