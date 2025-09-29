Видеокарты RTX 5070 Super и RTX 5080 Super выйдут весной 2026 года

Авторитетное издание Videocardz поделилось новыми планами NVIDIA на выпуск видеокарт Super для линейки RTX 5000. Журналисты отвергли слухи о том, что свежие модели появятся на полках магазинов уже в конце 2025 года — это произойдёт несколько позже.

Так, сейчас выпуск RTX 5000 Super запланирован на весну 2026 года — в период с марта по май. Анонс новой линейки по традиции состоится на выставке электроники CES 2026 в январе, а релиз произойдёт спустя несколько месяцев. Главной особенностью моделей станет увеличенный объём видеопамяти благодаря модулям с 3 ГБ.

Возможные характеристики видеокарты RTX 5070 Super

CUDA-ядра: 6400

Тактовая частота: неизвестно

Память: 18 ГБ GDDR7

Разрядность шины: 192 бита

Пропускная способность: 672 ГБ/с

Энергопотребление: 275 Вт.

Возможные характеристики видеокарты RTX 5070 Ti Super

CUDA-ядра: 8960

Тактовая частота: неизвестно

Память: 24 ГБ GDDR7

Разрядность шины: 256 бит

Пропускная способность: 896 ГБ/с

Энергопотребление: 350 Вт.

Возможные характеристики видеокарты RTX 5080 Super

CUDA-ядра: 10752

Тактовая частота: неизвестно

Память: 24 ГБ GDDR7

Разрядность шины: 256 бит

Пропускная способность: 1024 ГБ/с

Энергопотребление: 415 Вт.