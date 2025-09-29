В Acer представили доступный игровой телевизор Nitro с 4K QLED и Dolby Atmos

Acerpure, входящая в группу Acer, выпустила в Индии серию игровых телевизоров Nitro. Новинки доступны в четырёх размерах — 43, 55, 65 и 75 дюймов за вполне «демократичную» цену

© acer

Все модели оснащены 4K QLED-экранами с разрешением 3840×2160 пикселей. Они поддерживают частоту обновления 120 Гц, технологии VRR, ALLM и MEMC для плавного изображения и минимальной задержки. Система AIPQ автоматически регулирует яркость, контраст и чёткость, а поддержка HDR10, Dolby Vision и режима Filmmaker Mode обеспечивает цветопередачу.

Телевизоры рассчитаны на игры — к ним можно подключать геймпады напрямую. Есть разъёмы HDMI, USB, RJ45, спутниковый тюнер и аудиовыход. Поддерживаются Wi-Fi двух диапазонов и Bluetooth. Также предусмотрен Chromecast и функция поиска пульта.

Звук обеспечивает система мощностью до 50 Вт с поддержкой Dolby Atmos и встроенным сабвуфером. Есть даже режим караоке. Работают новинки на Android 14 с 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ памяти, поддерживается голосовое управление.

Все модели получили безрамочный дизайн, угол обзора 178 градусов и яркость до 350 нит. Производитель даёт годовую гарантию.

Acerpure Nitro доступны по цене от 18 999 рупий (около 18 000 рублей).