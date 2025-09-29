Четыре концовки и ребаланс: детали релизной версии Escape from Tarkov

На выставке Tokyo Game Show 2025 глава студии Battlestate Games Никита Буянов раскрыл новые детали шутера Escape from Tarkov. Он рассказал, что появится в проекте после его выхода из раннего доступа.

По словам автора, в сюжете игры будет четыре концовки. Увидеть самый положительный финал смогут только два процента игроков. Буянов также отметил, что в проекте будет два типа персонажей: у одних прогресс сохраняется бесконечно, у других развитие станет сезонным. Студия уже составила план поддержки онлайн-игры, которая продлится примерно пять лет.

В игре не будет женских героев, только среди NPC. Кроме того, разработчики планируют в будущем добавить открытый мир. В проекте также пройдёт серьёзный ребаланс.

Escape from Tarkov — хардкорный шутер, который завоевал любовь миллионов геймеров. За время раннего доступа по вселенной игры появился ещё один проект — Escape from Tarkov: Arena. Он представляет собой отдельный шутер, в котором игроки сражаются друг против друга на закрытых аренах. Официальный релиз проекта состоится 15 ноября на ПК.