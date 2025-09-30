В новом трейлере 007 First Light представлена героиня актрисы Джеммы Чан

На презентации Xbox в рамках выставки Tokyo Game Show 2025 состоялся показ нового трейлера грядущей игры 007 First Light.

В нем аудитории представляют доктора Селину Тан, роль которой исполнила актриса Джемма Чан, наиболее известная широкой аудитории по "Вечным" Marvel.

В комментариях под видео и на других социальных онлайн-площадках поклонники бондианы массово высказываются о том, что, скорее всего, героине будет отведена роль технического специалиста, хотя и не исключается вариант с дальнейшей сменой ее амплуа до статуса "девушки Бонда".

В очередной интерактивной адаптации романов писателя Яна Флеминга аудиторию познакомят с молодой версией самого известного в мире шпиона, предлагая "заслужить номер", подразумевая те самые кодовые два нуля с семеркой из названия.

Разработкой занимается датская студия IO Interactive, знакомая геймерам по серии социальных стелсов Hitman.

Релиз 007 First Light на актуальных консолях и ПК запланирован на 27 марта следующего года.