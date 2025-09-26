Авторы Payday 2 оправдали введение подписки на все DLC

В этом месяце Starbreeze без громких объявлений запустила подписку для PayDay 2, позволяющую за 239 рублей в месяц получить доступ ко всем доступным DLC (исключением стали коллаборации с авторскими правами, например, дополнения по «Лицу со шрамом»). И если в Steam у подписки в основном положительные пользовательские отзывы, то реакция аудитории в социальных сетях оказалась менее благосклонной.

© кадр из игры

Игроки обвиняют разработчиков в «жадности» и удивляются тому, что игра с закончившейся активной поддержкой спустя более 12 лет после релиза получила новый способ монетизации. Но главное — подписка появилась спустя несколько недель после того, как разработчики существенно повысили стоимость комплекта Payday 2: Infamous Collection.

О ситуации высказался Густав Ниссер, глава коммерческого отдела Starbreeze. Он заявил, что подписка существует для предоставления большей гибкости в том, как именно можно знакомиться с обширным контентом Payday 2. Также сотрудник компании заявил, что повышение стоимости Infamous Collection не связано с подпиской, но признал ошибку — отсутствие тесной коммуникации с сообществом.

«Мы сосредоточимся на внутренней координации и правильном общении с нашим сообществом. Негативная реакция вполне объяснима, и сообщество ясно дало понять, как изменение цены и сроки выглядят со стороны. Мы согласны с сообществом в том, что мы допустили ошибку в этом вопросе, и мы немедленно отменили повышение цены на комплект [Infamous Collection]», — заявили в Starbreeze.

Да, цена на Payday 2: Infamous Collection действительно стала прежней, а также на набор действует временная скидка. Остаётся надеяться, что впредь Starbreeze будет более взвешенно принимать решения. Особенно с учётом того, что многие игроки Payday 2 попросту взламывают DLC, не получая за это никаких блокировок.

В данный момент скидки действуют на всю франшизу Payday. Заодно разработчики выпустили очередное издание Payday 3, куда входит весь контент, вышедший за два года поддержки шутера. В коротком трейлере показывают входящие в состав дополнения — издание продаётся за 3795 рублей с временной скидкой в Steam.