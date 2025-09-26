Симулятор физики Mars First Logistics вышел из раннего доступа

На PC в Steam состоялся релиз Mars First Logistics — физической песочницы с открытым миром, в которой нужно создавать марсоходы и перевозить грузы на поверхности Марса. Игра уже некоторое время пробыла в раннем доступе и получила ряд обновлений, что позволило ей заслужить крайне положительные пользовательские отзывы.

© кадр из игры

В них хвалят наличие мультиплеера и целей, которые придают смысла геймплею по доставке грузов. Также игроки отметили приземлённый геймплей и активную команду разработчиков, которая не боится экспериментов и поддерживает игру.

И с релизной версией в Mars First Logistics действительно появилось много новинок. Например, авторы добавили 10 новых контрактов на доставку грузов, а также новые локализации (включая русскую), детали для марсоходов и прочий контент.

А ещё с Mars First Logistics успел познакомиться автор Игромании. В развёрнутой рецензии были отмечены такие плюсы новинки, как аутентичная физика, весёлый кооператив и свобода, присущая песочницам. Правда, задания получились однотипными — у разработчиков есть потенциал сделать нечто большее.