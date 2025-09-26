Death Stranding 2 впервые продается со скидкой в PS Store

В PS Store началась распродажа, приуроченная к Tokyo Game Show 2025. На ней впервые со скидкой продают Death Stranding 2: On the Beach.

© кадр из игры

Продолжение истории Сэма Портера Бриджеса от Хидео Кодзимы можно забрать на 15 процентов дешевле. В списке фигурируют и другие крупные игры, например:

Monster Hunter Wilds — 30%;

Assassin’s Creed Shadows — 40%;

Final Fantasy VII Rebirth — 40%;

Final Fantasy VI — 40%;

Forza Horizon 5 — 50%;

Street Fighter 6 — 50%;

Persona 3 Reload — 55%.

Предложения будут действительны до 9 октября.

Напомним, что на мероприятии в честь десятилетия Kojima Productions представили анимационный фильм Death Stranding: Mosquito. История не будет связана с основными событиями игры и расскажет о герое, который пока неизвестен поклонникам франшизы.

Также Хидео Кодзима в рамках трансляции рассказал о том, каким будет фильм по Death Stranding.