Konami не забыла о втором сборнике игр Metal Gear Solid
Konami успокоила фанатов, переживающих за судьбу второго сборника Metal Gear Solid: Master Collection. Разработка затянулась, да, но она продолжается, и компания надеется оправдать ожидания игроков. Больше информации должны раскрыть «скоро».
«Извините, кажется, мне постоянно приходится это говорить… но, пожалуйста, подождите ещё немного. Сколько это „ещё немного“ займёт… ну, сложно сказать. Но проект продвигается должным образом, и мы верим, что он станет чем-то действительно интересным, что сможет вас порадовать. Поэтому, пожалуйста, подождите ещё немного, скоро появится больше информации», — заявил продюсер серии Нориаки Окамура во время выступления на Tokyo Game Show 2025.
Согласно СМИ и другим находкам в сети, Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 будет включать:
Релиз Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 состоялся в октябре 2023 года на PlayStation, Xbox Series, Nintendo Switch и PC. Сборник объединяет 5 игр серии.
Критики встретили его сдержанно-положительно: сами игры остаются отличными, но в них нет каких-то глобальных улучшений или исправлений.
А в конце августа, напомним, Konami выпустила шпионский экшен Metal Gear Solid Delta: Snake Eater на PS5, Xbox Series и PC — ремейк культовой MGS 3. Критики и игроки встретили новинку очень тепло. За сутки с релиза она разошлась тиражом свыше 1 млн копий.
А 30 октября Delta получит мультиплеерный режим Fox Hunt.
Тем временем Konami уже думает и о новом ремейке серии.