Konami не забыла о втором сборнике игр Metal Gear Solid

Konami успокоила фанатов, переживающих за судьбу второго сборника Metal Gear Solid: Master Collection. Разработка затянулась, да, но она продолжается, и компания надеется оправдать ожидания игроков. Больше информации должны раскрыть «скоро».

© кадр из игры

«Извините, кажется, мне постоянно приходится это говорить… но, пожалуйста, подождите ещё немного. Сколько это „ещё немного“ займёт… ну, сложно сказать. Но проект продвигается должным образом, и мы верим, что он станет чем-то действительно интересным, что сможет вас порадовать. Поэтому, пожалуйста, подождите ещё немного, скоро появится больше информации», — заявил продюсер серии Нориаки Окамура во время выступления на Tokyo Game Show 2025.

Согласно СМИ и другим находкам в сети, Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 будет включать:

Релиз Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 состоялся в октябре 2023 года на PlayStation, Xbox Series, Nintendo Switch и PC. Сборник объединяет 5 игр серии.

Критики встретили его сдержанно-положительно: сами игры остаются отличными, но в них нет каких-то глобальных улучшений или исправлений.

А в конце августа, напомним, Konami выпустила шпионский экшен Metal Gear Solid Delta: Snake Eater на PS5, Xbox Series и PC — ремейк культовой MGS 3. Критики и игроки встретили новинку очень тепло. За сутки с релиза она разошлась тиражом свыше 1 млн копий.

А 30 октября Delta получит мультиплеерный режим Fox Hunt.

Тем временем Konami уже думает и о новом ремейке серии.