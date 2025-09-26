Карточный рогалик «Бессмертный. Сказки Старой Руси» выйдет на консолях

В 1C Game Studios назвали точную дату выхода консольных версий карточного рогалика «Бессмертный. Сказки Старой Руси». Игра появится на PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch уже 16 октября, а издателем выступит Fulqrum Entertainment. Однако возможность опробовать порт для гибридной консоли есть уже сейчас…

© кадр из игры

Посетители Tokyo Game Show 2025 в Японии смогут провести время у стенда с отечественными играми. Там присутствует и версия рогалика «Бессмертный. Сказки Старой Руси» для Nintendo Switch. А ещё русские разработчики привезли туда «Царевну», «Былину», Plushes и ряд других игр.

Напомним, что изначально игра «Бессмертный. Сказки Старой Руси» вышла в раннем доступе в Steam летом 2024 года. В конце того же года состоялся полноценный релиз — сейчас у игры написаны очень положительные пользовательские обзоры.

В них хвалят красочную стилистику в славянском антураже, а также возможность создавать интересные колоды из карточек с уникальными механиками. Также игроки оценили простой, но увлекательный и затягивающий геймплей.