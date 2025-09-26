Dying Light: The Beast получила обновление с новым обликом для Кайла Крейна

Разработчики Dying Light: The Beast выпустили обновление 1.2.2 и добавили ещё один подарок для тех, кто оформил предзаказ.

© кадр из игры

Содержание патча не раскрывают. Рассказали лишь про скин «Наследие Кайла Крайна», который получат все, кто купил игру до релиза. Облик появится в тайнике.

Ранее Dying Light: The Beast получила обновление, в котором разработчики исправили ошибки с дождём и сменой времени суток.

Игра стала доступна на PS5, Xbox Series и PC 18 сентября. По сюжету главный герой первой части Кайл Крейн выбирается из плена, в котором провёл несколько лет. Его ведёт лишь одна цель — отомстить своему мучителю. Критики оценили новинку выше двух предыдущих частей франшизы.

Игроки со старта подарили Dying Light: The Beast очень положительные отзывы и место в топе чарта продаж. Хвалят оптимизацию, увлекательный геймплей и приятную графику. Некоторые называют Dying Light: The Beast квинтэссенцией всего лучшего, что было в её предшественниках.