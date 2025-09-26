Lost Rift авторов Bulletstorm и Painkiller получает смешанные отзывы в Steam

Известная по Bulletstorm, Painkiller, Gears of War: Judgment и Outriders студия People Can Fly выпустила свой новый шутер с выживанием Lost Rift в ранний доступ на PC.

© кадр из игры

Игру можно купить в России за 799 руб по временной скидке 20%. Имеется и текстовый перевод.

В Steam новинка получает смешанные отзывы: она нравится только 66% покупателей (на основе 72 обзоров). Пиковый онлайн Lost Rift один из самых низких среди игр People Can Fly — 865 человек одновременно. У шутера есть шанс привлечь больше людей на выходных.

Положительных отзывов Lost Rift больше, поэтому сначала о хорошем. Многие пользователи отмечают, что шутер уже отлично играется, несмотря на ранний доступ, не лагает (встречаются редкие заявления об обратном) и красиво выглядит. У него есть большой потенциал, который разработчики могут попытаться раскрыть в последующем «допиливании».

Авторы отрицательных обзоров устали от навязываемого PvP и в основном жалуются на плохо проработанный геймплей для одиночек.

По сюжету Lost Rift игроки попадают на PvE-остров в составе загадочного архипелага, где им предстоит собирать ресурсы, строить лагерь, крафтить снаряжение, сражаться с местной фауной, выживать в опасных погодных условиях и готовиться к напряжённым PvPvE-экспедициям.