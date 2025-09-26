Авторы Call of Duty: Black Ops 7 боятся переутомления игроков

Ежегодная Call of Duty, выходящая осенью, стала нерушимым постулатом для Activision — игры выходят, денежки капают. Только вот создатели Call of Duty: Black Ops 7 беспокоятся о том, что поклонники могут ощутить переутомление.

© кадр из игры

Об этом рассказал старший директор по производству в студии Treyarch Йель Миллер. По словам разработчика, изначальный план Activision состоял в том, чтобы выпустить две части Modern Warfare, а затем и парочку Black Ops подряд. Однако сами авторы Black Ops 7 не уверены в правильности этого решения.

«Честный ответ — да, я беспокоюсь об этом [выпуск двух частей Black Ops подряд]. Очевидно, что был план с двумя играми Modern Warfare, а затем с Black Ops. Посмотрим, что франшиза сделает в будущем. Мы в восторге от возможностей, которые получили, но мы бы солгали, если бы сказали, что это нас не беспокоит», — поделился разработчик.

Что должно выправить ситуацию, так это сеттинг. Если в Call of Duty: Black Ops 6 события происходили в девяностых, то Black Ops 7 может порадовать фанатов футуристическим антуражем недалёкого будущего. Также Йель Миллер пообещал активную поддержку игры с помощью сезонов с новыми картами, геймплейными механиками и не только. Правда, наверняка обновления продлятся лишь до выхода новой части…

Напомним, что релиз Call of Duty: Black Ops 7 состоится 14 ноября на PC, PlayStation и Xbox. Ранее шутер получил динамичный трейлер мультиплеера, который моментально утопили в дизлайках. Также разработчики показали ролик, посвящённый зомби-режиму.