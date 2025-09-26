Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, сентябрь 2025

До начала ежегодного сезона игровых блокбастеров всего ничего: Silent Hill f уже вышла и собрала неожиданно высокие оценки, а до релиза Ghost of Yotei остаются считанные дни. Мы, тем временем, подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

© Steam

В Epic Games Store раздают Eastern Exorcist: боевик-сайдскроллер о похождениях китайского экзорциста, которому предстоит изгнать множество злых духов и монстров. Игра стилизована под традиционный рисунок тушью, а поклонникам китайского фольклора понравится сюжет, который подается в стиле китайской оперы. Игру можно бесплатно забрать до 2 октября.

© EGS

На раздачу в Epic Games Store также вышла Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy — point-and-click приключение по мотивам одноименного бразильского мультфильма. Чтобы сыграть в таинственную игру, свалившуюся с неба, главному герою предстоит встретиться с инопланетянами, клоунами, бюрократами и множеством других чудаковатых персонажей. Игру можно бесплатно добавить на аккаунт до 2 октября.

© EGS

Прямо перед релизом проекта SEGA опубликовала в Steam бесплатную демоверсию Sonic Racing: CrossWorlds — гоночной аркады в духе Mario Kart, но с персонажами вселенной Соника. Уникальной фишкой игры разработчики называют порталы: проехав через один из них на трассе, игрок окажется в другом измерении, где можно срезать путь и обхитрить соперников.

© Steam

В Steam также вышла демоверсия Storebound — кооперативного хоррора, вдохновленного знаменитой крипипастой об SCP-3008, или бесконечном супермаркете. Днем, пока горят огни магазина, игрокам нужно исследовать окружение в поисках полезных предметов и пути на волю, а ночью — спасаться от «сотрудников» супермаркета, выходящих на охоту.

© Steam

Наконец, в Steam также можно загрузить демоверсию Whiskerwood — градостроительного симулятора, где игроку предстоит руководить цивилизацией кошек-колонизаторов. Каждое поселение возводится на острове, поэтому распоряжаться ресурсами и мышами-рабочими нужно грамотно, вовремя расширяя владения до соседних островов.