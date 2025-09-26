Maibenben представил в России новый игровой ноутбук в стиле Atomic Heart

Китайский бренд Maibenben представил на российском рынке новый игровой ноутбук X-Treme Tsunami X16B.

Среди главных особенностей новинки - дизайн, вдохновленный миром популярной игры Atomic Heart.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе компании, каждому ноутбуку присвоен уникальный порядковый номер, а в комплекте поставляются компьютерная мышь и рабочий коврик.

Девайс выполнен в алюминиевом корпусе черного цвета, заявленный вес равен 2,1 кг.

На верхней крышке расположены логотипы Maibenben и Atomic Heart, а по бокам Близняшки-балерины.

Гаджет оснащен 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 180 Гц и яркостью до 500 нит.

Аппаратная платформа состоит из процессора Ryzen 9 8940HX, видеокарты GeForce RTX 5060 на 8 ГБ, 16 Гб ОЗУ и 1 ТБ SSD с возможностью расширения до 64 ГБ и 4 ТБ соответственно без потери гарантии.

Лэптоп компонуется аккумулятором на 80 Втч с быстрой зарядкой до 250 Вт.

Производитель отмечает, что партия будет лимитированной, рекомендованная розничная цена - 144 990 рублей.