Intel поднимет цены на процессоры Raptor Lake

Согласно данным DigiTimes, компания Intel готовится повысить цены на процессоры 13-го и 14-го поколений Raptor Lake более чем на 10%.

© Ferra.ru

Подорожание затронет чипы, вышедшие в 2022–2023 годах и до сих пор популярные среди геймеров и сборщиков ПК. Причиной называют дефицит поставок и слабый спрос на новые CPU с акцентом на ИИ — Arrow Lake, Lunar Lake и Meteor Lake.

Несмотря на то, что они энергоэффективнее, по соотношению цены и производительности пользователи чаще выбирают проверенные Raptor Lake. Особенно это касается настольных систем: 14-е поколение до сих пор сохраняет лидерство в играх.

По оценкам аналитиков, повышение цен может составить около $20 долларов за единицу товара, что создаст дополнительное давление на рынок, уже столкнувшийся с подорожанием оперативной памяти DDR4/DDR5.

Intel официально ситуацию не комментирует. Тем временем компания готовит новое поколение Panther Lake, которое должно выйти до конца 2025 года и, по ожиданиям, предложит более весомые улучшения, чем ставка на ИИ в текущих линейках.