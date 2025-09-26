Новая версия PlayStation 5 Pro выйдет в Европе к концу текущего месяца

Согласно порталу WccfTech, новая версия PlayStation 5 Pro будет доступна в Европе к концу текущего месяца, вероятнее всего 30 сентября, и её цена останется прежней.

© Ferra.ru

Об этом сообщил инсайдер billbil-kun, которого тсчтают надёжным информатором. Он отметил, что новое оборудование с идентификатором CFI-7121 было обнаружено в японских сертификационных документах.

Инсайдер утвердительно сказал, что запуск консоли в Европе запланирован на 30 сентября. Ожидается, что обновление повысит энергоэффективность системы, но не повлияет на дизайн или объём SSD-накопителя, который останется на уровне 2 ТБ, как и у текущей модели. Стоимость консоли также останется на отметке 799,99 евро. Информация о возможном запуске в Северной Америке пока не раскрывается.

PlayStation 5 Pro предлагает ряд улучшений по сравнению с базовой моделью, включая поддержку функции масштабирования PlayStation Spectral Super Resolution, которую планируют усовершенствовать в 2026 году.