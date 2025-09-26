Вышла Hades 2 — продолжение культового рогалика про загробную жизнь

25 сентября состоялся официальный релиз игры Hades 2. Продолжение популярного рогалика вышло спустя более года после раннего доступа.

© Чемпионат.com

События сиквела разворачиваются после завершения сюжета оригинала. Главной героиней выступает сестра Загрея по имени Мелиноя. Игрокам предстоит сразиться с титаном Кроносом, который сбежал из заточения и бросил вызов олимпийским богам.

Критики высоко оценили Hades 2: на агрегаторе Opencritick игра получила 94 балла из 100. Проект называют достойным продолжением культового рогалика, который только улучшил достоинства оригинала.

Hades 2 доступна на Nintendo Switch 1 и 2, а также в Steam и Epic Games Store. В игре есть русская локализация в виде субтитров.