Москва представила на Tokyo Game Show новый видеоигровой хаб

Агентство креативных индустрий (АКИ) правительства Москвы презентовало на Tokyo Game Show (TGS) Московский видеоигровой хаб. Это объект площадью 40 тыс. кв. м на территории центра «Сколково», оснащённый студиями захвата движения, лицевой анимации, звукозаписи и другими необходимыми для разработки игр технологиями.

Заместитель гендиректора АКИ Константин Бучнев отметил, что игровая индустрия в России сегодня — одна из самых быстрорастущих креативных сфер, которая нуждается в поддержке государства. На базе хаба создаётся экосистема поддержки студий. Так, разработчикам помогают подготовить проекты к презентациям инвесторам и организуют международную поддержку. В 2025 году запланированы восемь выездов резидентов за границу.

Бучнев подчеркнул, что главные трудности для российских студий — выход на международные рынки и поиск инвесторов. В стране почти нет профильных инвесторов, поэтому хаб и АКИ стараются показать, что игры — это крупный и прибыльный рынок.

В этом году Россия впервые представлена на TGS масштабно: в делегацию вошли 11 компаний, включая известные Бука, 4Game и 1C Game Studios.