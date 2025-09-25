Предметы в Silent Hill f: чем лучше лечиться и восстанавливать рассудок

В Silent Hill f игрок столкнется со множеством расходных предметов, которые делают жуткое путешествие Хинако чуточку легче. Они встречаются повсюду: в шкафчиках, сундуках, ящиках и так далее. Портал gamerant.com рассказал, на какие предметы стоит обращать внимание в первую очередь.

Из-за того, что инвентарь игрока ограничен, и увеличить его размер можно лишь редкими апгрейдами, выбирать, какой предмет взять с собой, нужно внимательно. Зарезервируйте один слот в инвентаре для мощного пожертвования на алтаре, а остальные отведите под расходные предметы — они стакаются в «стопки».