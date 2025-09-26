«Ростелеком» и создатели «Мира Танков» объединились для развития компьютерных игр

«Ростелеком» и игровая студия «Леста» заключили соглашение о партнерстве, направленное на развитие отечественного рынка видеоигр. Документ подписали вице-президент по продуктам массового сегмента «Ростелекома» Ирина Лебедева и генеральный директор управляющей компании «Леста» Борис Добродеев.

В рамках сотрудничества компании планируют проводить информационные и игровые мероприятия, включая киберспортивные турниры. Особое внимание будет уделено взаимодействию с геймерским сообществом через семинары и совместное участие в выставках.

Партнерство предусматривает совместные PR-активности для продвижения игр студии «Леста» и игровой платформы «Ростелекома». По словам представителей компаний, это соглашение станет важным шагом для развития отечественной игровой индустрии.

Ирина Лебедева отметила, что «Ростелеком» активно развивает игровое направление и сотрудничество с одной из крупнейших игровых студий страны позволит реализовать инновационные решения в сфере гейминга.