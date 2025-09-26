Названа дата релиза Code Vein 2

В ходе презентации State of Play компания Bandai Namco представила очередной трейлер своей грядущей игры Code Vein 2.

© Российская Газета

В ролике авторы раскрывают дату релиза - 30 января 2026 года.

Во второй части в и без того фантастическом сеттинге, обозначенном в первой, появятся еще и путешествия во времени.

В обсуждениях ролика на различных онлайн-площадках, пользователи сетуют, что сиквел имеет слишком мало общего с оригинальным проектом.

В российском регионе Steam стартовал прием предварительных заказов. Стандартное издание оценено в 4999 руб., тогда как за Делюкс-издание просят 6429 руб., а ультимативный набор обойдется желающим в 7129 руб.