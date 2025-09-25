Фанаты очень недовольны трейлером Deus Ex Remastered

На State of Play показали трейлер Deus Ex Remastered, релиз которого состоится 5 февраля 2026 года на PC, PS5 и Xbox Series. Разработкой занимается Aspyr Media.

© кадр из игры

Фанаты серии, мягко говоря, увиденное не оценили. Разгневанные игроки уже завалили трейлер негативными комментариями.

«Выглядит УЖАСНО. Это буквально 4K PBR-текстуры с динамическим освещением середины 2000-х поверх оригинальной старой геометрии» «Первоапрельская шутка в сентябре — это безумие» «Улучшили графику с 2000 до 2005 года» «Оскорбление одной из лучших когда-либо созданных игр»

Люди недовольны тем, что к работе над ремастером привлекли Aspyr, и винят в негативной реакции именно студию. Некоторые утверждают, что значительно лучше игру можно сделать при помощи модов.

Часть пользователей надеются, что до релиза разработчики доделают ремастер и финальный результат будет выглядеть лучше.