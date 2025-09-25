Первый геймплей Marvelʼs Wolverine с сердитым Логаном вызвал восторг

В рамках трансляции State of Play компании Sony студия Insomniac Games представила трейлер грядущей игры Marvel's Wolverine с первой демонстрацией геймплея.

© Российская Газета

До этого, напомним, авторы набили руку на адаптации комиксов под интерактивный формат с 2,5 играми про Человека-паука.

В ролике раскрываются боевые навыки Росомахи, а также появляются другие персонажи, известные по "Людям Икс", среди которых Мистик и Красный Омега.

События проекта развернутся в знаковых для Логана локациях - Канаде, Японии и на острове Мадрипур.

Релиз на консолях PlayStation 5 запланирован на осень следующего года.

Больше подробностей об игре авторы обещают рассказать ближайшей весной.