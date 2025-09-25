Вышел геймплейный трейлер игры от авторов Returnal

Вышел геймплейный трейлер игры Saros от авторов Returnal

На презентации State of Play компании Sony представлен первый геймплейный трейлер грядущей игры Saros.

Разработкой занимается студия Housemarque, наиболее известная по roguelike-шутеру Returnal - одному из самых громких временных эксклюзивов PlayStation 5.

Новый проект, как замечают пользователи под видео и на других социальных онлайн-площадках, похож на предыдущую работу авторов с поправкой на изменившийся сеттинг.

Геймерам предстоит переживать циклы возрождения на постоянно изменяющейся планете.

В конце ролика раскрывается дата релиза - Saros выйдет 20 марта следующего года на консолях PS5.