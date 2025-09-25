Вышел геймплейный трейлер игры от авторов Returnal

На презентации State of Play компании Sony представлен первый геймплейный трейлер грядущей игры Saros.

Разработкой занимается студия Housemarque, наиболее известная по roguelike-шутеру Returnal - одному из самых громких временных эксклюзивов PlayStation 5.

Новый проект, как замечают пользователи под видео и на других социальных онлайн-площадках, похож на предыдущую работу авторов с поправкой на изменившийся сеттинг.

Геймерам предстоит переживать циклы возрождения на постоянно изменяющейся планете.

В конце ролика раскрывается дата релиза - Saros выйдет 20 марта следующего года на консолях PS5.