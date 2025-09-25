Трилогия Monster Hunter Stories выйдет на Xbox Series

В рамках трансляции Xbox на Tokyo Game Show 2025 было объявлено, что вся трилогия Monster Hunter Stories уже 13 марта 2026 года доберётся до Xbox Series. В релизном трейлере можно увидеть игровой процесс и кинематографические сцены из разных частей подсерии. Состав трилогии следующий:

© кадр из игры

Интересно, что дата выхода всей трилогии на Xbox Series совпала с релизом Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Она уже была заявлена к выходу на PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2, однако две прошлые части не выходили на консолях Microsoft.

Сама подсерия Monster Hunter Stories отличается от основных частей Monster Hunter тем, что на себя предстоит брать роль наездника монстров, а не охотника. Также трилогия может похвастаться более «мультяшным» и ярким стилем.