Студия Playground Games анонсировала Forza Horizon 6 — новую часть в культовой серии аркадных гонок. Игра выйдет в 2026 году на ПК, Xbox Series и в Game Pass, а пока разработчики подготовили первый тизер. Ожидается, что в будущем проект выйдет и на PlayStation 5.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Xbox.

Согласно ролику, события Horizon 6 действительно развернутся в Японии. Ранее об этом многие годы просили фанаты, а в последнее время всё больше инсайдеров называли именно Страну восходящего солнца местом действия следующей части серии.

У Horizon 6 также появился первый синопсис — «Откройте для себя захватывающие дух пейзажи Японии и станьте легендой гонок на фестивале Horizon!». Новыми деталями игры авторы поделятся в ближайшие месяцы.