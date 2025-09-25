В октябре в PS Plus раздадут Alan Wake 2, Cocoon и Goat Simulator 3

Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в октябре 2025 года. Все игры можно будет забрать с 7 октября.

© Чемпионат.com

В этот раз в сервис добавят три проекта: хоррор на выживание Alan Wake 2, головоломку Cocoon и приключение «Симулятор козла 3».

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в октябре 2025 года