Для EA Sports FC 26 вышел первый патч

Компания Electronic Arts выпустила первый большой патч для EA Sports FC 26. Апдейт уже доступен для всех владельцев игры на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Так, первый патч основан на отзывах игроков с закрытой беты, которая прошла в начале сентября. Разработчики улучшили игру в атаке — игроки более корректно забегают в открытые зоны и стараются не попадать в офсайды, а фланговые защитники больше не бегают в атаку без запроса от игрока.

Авторы прислушались к геймерам и снизили эффективность сильных ударов низом — теперь они менее точные даже у футболистов с подобным игровым стилем+. Разработчики также исправили некоторые баги, устранили ошибки с падением частоты кадров на ПК и улучшили общую стабильность игры.

Полноценный релиз EA Sports FC 26 состоится 26 сентября на ПК и консолях.