Marvel's Wolverine, Saros, Deus Ex Remastered: что показали на State of Play

В преддверие выставки Tokyo Games Show 2025 Sony провела очередную презентацию State of Play, на которой издатель представил как уже анонсированные проекты, так и пару неожиданных новинок. Мы собрали главные новости с трансляции в одном тексте.

Saros

Housemarque продемонстрировала дебютный геймплейный трейлер своего грядущего проекта — sci-fi боевика Saros. Если верить первым кадрам, разработчики собираются развивать идеи Returnal: новинка будет динамичным гибридом шутера от третьего лица и bullet-hell аркады в сеттинге жуткого инопланетного мира. Авторы также огласили дату релиза — Saros должна выйти 20 марта 2026.

Zero Parades: For Dead Spies

ZA/UM, студия авторов Disco Elysium, показала геймплей Zero Parades — проект станет шпионской RPG в антураже приближающегося апокалипсиса. Как можно догадаться, на первый взгляд игра очень похожа на Disco Elysium: не только по механикам, завязанным на диалоги и проверки навыков, но и по визуальному дизайну. Проект выйдет в 2026.

Deus Ex Remastered

Неожиданно, Eidos Montreal совместно с Aspyr выпустит переиздание легендарного иммерсив-сима Deus Ex для современных платформ. Авторы обещают обновленное управление, улучшенную графику и освещение, подтянутые текстуры и модели, а также интеграцию функционала контроллера DualSense. Релиз Deus Ex Remastered намечен на 5 февраля 2026.

Halloween

IllFonic, ранее выпустившая игры по мотивам хоррор-франшиз Friday the 13th, Killer Klowns from Outer Space и Predator, вновь занимается адаптацией классического ужастика. На этот раз — «Хэллоуина» Джона Карпентера. В игре по мотивам Halloween одному игроку предстоит примерить на себя маску Майкла Майерса, охотящегося на ничего не подозревающих жителей Хаддонфилда, а четыре других станут мирными гражданами, которые попытаются остановить маньяка. Проект выйдет 8 сентября 2026.

Nioh 3

Team Ninja представила свежий трейлер Nioh 3, чуть больше рассказавший о завязке игры. Судя по всему, в третьей части самурайского боевика игрокам предстоит совершить путешествие по разным историческим эпохам Японии, чтобы помочь протагонисту остановить планы его брата. Игра также получила дату релиза — 6 февраля 2026.

Let it Die: Inferno

Roguelite-экшен Let it Die от Grasshopper Manufacture, студии эксцентричного Suda51, получит полноценное продолжение под заголовком Inferno. Игра будет сочетать ближний бой, элементы roguelite и PvPvE: игроки примерят на себя роли рейдеров, которым предстоит исследовать глубины ада. Let it Die: Inferno выйдет уже 3 декабря.

Chronoscribe: The Endless End

Нужно быть храбрым, чтобы анонсировать или выпустить метроидванию прямо в тени Hollow Knight: Silksong, и авторы Chronoscribe — похоже, одни из таких разработчиков. Игра расскажет о приключениях неудачливого редактора, который оказывается втянут в страницы рукописи: игра оформлена под бумажные скетчи, но твист в том, что исследовать предстоит не только страницы книги, но и особняк, где живет протагонист. Chronoscribe выйдет в 2026.

Marvel’s Wolverine

Не прошло и пяти лет с момента анонса, как Insomniac Games наконец показала дебютный геймплей Marvel’s Wolverine. Разработчики обещают, что игра про Росомаху будет жестокой, как и подобает герою комикса-первоисточника. По словам студии, проект станет самым графически продвинутым за всю историю Insomniac Games. Развернутая презентация игры намечена на следующую весну, а сам релиз должен состояться в 2026.