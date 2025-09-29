На РИФ-2025 обсудили, чем живет отечественный рынок видеоигр

На площадке Российского интернет-форума обсудили, чем живет отечественный рынок видеоигр после ухода зарубежных компаний, как крупные корпорации включились в процесс его развития и чего сегодня ждут от отрасли пользователи. Одним из главных вызовов сегодня является формирование индустрии разработки видеоигр и каналов дистрибуции, которые позволят зарабатывать на играх компаниям, работающим в России.

Глава ИРИ Алексей Гореславский привел данные о том, сколько россиян играют в компьютерные игры.

"Mediascope дает цифру - 62%. Но имеется в виду из тех, кто вообще заходит в интернет когда-либо. Это означает, что рынок наш - это 60-70 миллионов человек. И понятно, что это и мобильные игры, и десктопные, и даже консоли, которые как-то еще выживают. Даже Президент отмечал, что больше 60% российских граждан старше 18 лет играют. А если добавить тех, кто младше, то там и 100 получится по-моему. Особенно популярны игры среди молодежи. Один час в день проводит у нас человек до 18 лет в играх, всего в телефоне проводя 6-6,5 часа в сутки", - сообщил Гореславский.

"Возможно, они конкурируют с короткими видео. Но это точно серьезный, немаленький рынок", - добавил директор по цифровым креативным индустриям в Фонде "Сколково", руководитель "Sk Игры" Алексей Каленчук.

Эксперты отмечают важность суверенизации игровой отрасли. Несмотря на огромные расходы, которые несут российские любители игр, лишь малая часть этих средств реинвестируется в российский геймдев. А это в конечном счете приводит к тому, что отрасль не имеет возможности развиваться.

"В России 9,5 миллиона активных игроков. Средний чек трат в год - 30 тысяч рублей. Если умножить, получится невероятная цифра - 285 миллиардов рублей. Эти деньги идут в зарубежные компании, которые за счет наших игроков обогащаются. Запуск в том числе нашей игровой платформы - наш вклад в цифровой суверенитет России", - подчеркнул директор офиса перспективных и партнерских проектов ПАО "Ростелеком" Александр Ряховский.

Александр Михеев, руководитель VK PLAY, генеральный директор АПРИОРИ, рассказал о запуске сервиса, использующего различные технологии облачного гейминга. Он отметил, что рынок действительно пересобирается, и за последние три года 90% разработчиков делают игры для ПК.

"Это драматически совершенно другая картина, потому что до 22-го года большая часть подавляюще делала для мобильного сегмента. Очень интересные данные, что более 60% выбирает отечественных разработчиков. Кроме того, VK Play как площадка для дистрибуции буквально на пару процентов опередил Steam. То есть стал площадкой выбора номер один", - заявил Михеев.

Эксперты отмечают, что игры с русским культурным кодом вызвали особый интерес. Но в первую очередь пользователи смотрят на саму игру. Геймплей и нарратив в целом очень важны. Если есть хорошая игра, то ее можно положить на любую историческую, современную либо фантастическую составляющую.

Альберт Жильцов, креативный продюсер 1CGame Studios, креативный продюсер проекта "Война Миров: Сибирь", призвал не переоценивать значимость культурного кода, особенно при разработке игр с нуля.

"Есть сомнения, что вообще есть у нас культурный код. Гарри Поттер в лаптях - это не культурный код. Да и к инвестору с культурным кодом идти опасно. Франчайзинг обтыкан метриками и гарантирован, а тут никто ничего не обещает", - заявил Жильцов.

Большой вопрос для многих - кадровый ресурс. По словам того же Жильцова, во многих случаях единственный путь - запускать качественных студентов на стажировку. Тогда через 3 года можно будет чего-то ждать. В вузах же сегодня, по его словам, создали массу геймдев-кафедр. "Но остается открытым вопрос, откуда взялись люди, которые там чему-то учат?" - отмечает спикер. Он отметил, что в результате в отрасль, которая всегда опиралась на энтузиастов, приходят люди, которые хотят по-быстрому заработать денег. И не желают развиваться и создавать что-то новое.

Олег Доброштан, независимый эксперт игровой индустрии и консультант по менеджменту, отметил, что у России уникальные возможности: она находится между Восточным и Западным миром и, соответственно, понимает оба - в силу этого обстоятельства потенциал экспортный у нас колоссальный.