Советы для EA Sports FC 26: самое важное для успешного старта

Самое важное для успешного старта.

EA Sports FC 26 поступила в продажу 26 сентября, и многие фанаты футбола уже отправились покорять виртуальные поля.

Мы провели в расширенном доступе новинки множество матчей, ознакомились со всеми актуальными режимами и делимся советами, которые помогут быстрее влиться в новую версию главной спортивной игры нашей планеты.

Важные настройки в меню

После запуска игры в первую очередь рекомендуем зайти в настройки игры. После выбора подходящих настроек графики переходим в «Игровой процесс» и отключаем пункт «Калибровка времени реакции». Как и в прошлом году, опытные геймеры рекомендуют отключать опцию, чтобы быстрее переключаться между футболистами.

В других геймплейных настройках также обратите внимание на помощь в пасах, ударах и навесах. Лучше всего они работают в полуавтоматическом режиме, когда всё зависит от выбранного направления и длительности зажатия кнопки. Но если в этом случае вы испытываете трудности с точностью передач и ударов, то переключите обратно в автоматический режим.

Лучшие настройки графики на ПК

Впервые в истории серии EA добавила детальные настройки графики в FC 26 на ПК. После нескольких тестов самым сбалансированным вариантом остаётся средний пресет — без реалистичных волос. С этим вариантом игра выглядит достойно и работает более стабильно, чем с высокими и ультранастройками.

Что касается отдельных опций, то с ними можно экспериментировать — в правом окне разработчики оставили пояснения, на что именно влияет тот или иной пункт и как сильно он нагрузит систему.

Игра в атаке: используйте забегания игроков

Атакующий геймплей в FC 26 — один из самых разнообразных за последние годы. Голы в новинке можно забивать из разных ситуаций: от дальних ударов до навесов в штрафную и выходов один на один.

Но неизменным остаётся одно — играть в атаке нужно грамотно. Не забывайте использовать ручные забегания за игроков по нажатию L1/LB. В этом случае футболист начнёт забегать в направлении ворот соперника и будет в хорошей позиции для выхода на рандеву с вратарём.

Игра в защите: держите позицию и зовите на помощь второго игрока

В FC 26 почти отсутствует автоматическая защита. Подразумевается, что игрок сам должен отобрать мяч, читая игру соперника и вовремя нажимая кнопку отбора.

И здесь есть один лайфхак — в футсиме доступна кнопка для призыва соседнего игрока. Если вы зажмёте R2/RT, ближайший футболист побежит прессинговать соперника, и отобрать мяч у него станет куда проще. Но и здесь будьте осторожнее: игрок прессингует всего лишь несколько секунд и освобождает свою позицию для забеганий оппонента.

Экспериментируйте с тактиками и схемами

Схемы и тактики остаются важнейшими составляющими для победы в матчах. На удивление в FC 26 работают самые разные формации: от игры с пятью защитниками до классической атакующей 4-3-3.

Не забудьте также настроить роли игроков на поле — от них зависит, что именно будут делать футболисты на поле. Например, в схеме с двумя центральными полузащитниками одного игрока можно отправить бегать от штрафной до штрафной, а второго лучше держать ближе к своей защите.

Режим Карьеры — выполняйте задания руководства и следите за рынком тренеров

В главном одиночном режиме FC 26 многое работает по-старому, включая базовые требования руководства. Старайтесь выполнять хотя бы основные задачи, иначе после завершение сезона можно отправиться на мороз, даже если цели были практически выполнены.

Но в любом случае держите ухо в остро и следите за рынком тренеров — это отдельная вкладка, где можно отслеживать вероятность увольнения других менеджеров. В случае проблем всегда можно перейти в другую команду, где будут другие условия и задачи.

Ultimate Team: сразу проходите ИПК, стартовые задания и Draft

В режиме по созданию команды своей мечты не так-то просто начать: на старте дают бронзово-серебряный состав, с которым много не выиграешь. На помощь придут первые задания и Испытания подбора команды — их лучше выполнить в первую очередь.

После завершения вы получите несколько золотых наборов и паки с выбором новых футболистов. Кроме того, не забудьте воспользоваться вступительным жетоном и отправляйтесь в Draft — в нём можно собрать первый состав, оценить геймплей FC 26 с адекватными карточками и побороться за неплохие награды.

Ultimate Team: участвуйте в турнирах Rivals

Главное нововведение Ultimate Team в этом году — турниры. Это соревнования в формате плей-офф, где нужно выиграть несколько матчей подряд с различными условиями. Участие в них абсолютно бесплатное, а вот награды за победы могут оказаться крайне достойными.

В EA обещали поддерживать режим на протяжении сезона, поэтому время от времени обязательно участвуйте в актуальных турнирах.