Показали первые скриншоты кровавого экшена «Росомаха» для PS5

Sony во время прошедшего ночью State of Play показала первый геймплей игры про Росомаху, которую анонсировали ещё в 2021 году. После этого тайтл пережил огромную утечку, а сейчас его показали официально.

© Чемпионат.com

Вместе с этим у игры появились и дебютные скриншоты вместе с ключевым артом. Их мы показываем вам ниже.

Первые скриншоты

© sony

© sony

Ключевой арт

© sony

Сюжетных деталей нет, однако в описании говорится, что Росомахе предстоит найти ответы на вопрос, кем он был в прошлом. Геймерам, как и самому герою по его канону из комиксов, нужно стать «живым оружием». Ещё в экшене появится как минимум мутантка Мистик.

Релиз состоится осенью 2026 года только на PS5.