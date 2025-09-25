Фестиваль «ИГРОПРОМ» в Москве собрал свыше 12 тысяч посетителей

С 19 по 21 сентября в Москве на площадке Main Stage прошла Всероссийская выставка-фестиваль отечественных видеоигр «ИГРОПРОМ». Мероприятие посетили более 12 тысяч человек.

Фестиваль стал площадкой не только для демонстрации новых проектов, но и для культурных и развлекательных событий. Гостям были предложены киберспортивные турниры, косплей-шоу, зоны с ретро- и VR-играми, автосимуляторы с кокпитами и настольные игры. Посетители могли пообщаться с разработчиками, попробовать отечественные проекты и принять участие в розыгрышах призов. Всего было представлено около 119 стендов, а в шоукейсе участвовали 63 игры.

Помимо игровой части прошли круглые столы, где эксперты обсуждали текущее состояние российской игровой индустрии, проблемы и перспективы развития. Среди экспертов были Александр Михеев, Вячеслав Макаров, Дмитрий Смит, Александр Журавлев, Дмитрий Карасев и Алексей Федосеев.

Особый интерес у посетителей вызвали встречи с известными гостями. На фестиваль пришли актеры, блогеры и деятели кино. Среди них — сценарист Егор Чичканов, актер озвучки Дмитрий Филимонов, актриса Дарья Фролова, комик Евгений Чебатков, а также популярные блогеры Utopia Show, Ян Топлес, Дарья Островская, Майя BRM и Комнатный Рыцарь.