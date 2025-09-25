Предложение ввести акциз на продажу видеоигр нежизнеспособно в РФ

Идея сборов с богатой мировой индустрии видеоигр в пользу бедной российской не нова и постоянно «всплывает» осенью, сказал в эфире НСН Василий Овчинников.

Предложение ввести акциз на продажу в РФ иностранных видеоигр сегодня нежизнеспособно, при этом российским разработчикам помогут не запреты, а инвестиции и «зеленая маркировка», объяснил НСН глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников.

Депутат Госдумы Яна Лантратова ранее предложила ввести акциз 10% на продажу иностранных видеоигр, направив эти деньги в специальный фонд для помощи российским разработчикам. Овчинников отметил, что так можно «загнать рынок в тень».

«Акциз на игры инициируется уже не в первый раз, раньше это называлось "прокатными удостоверениями". ЕРАИ тоже хотел вводить сборы с иностранных игр. В целом, это заразительная идея, которая постоянно всплывает осенью. Однако вопрос сложнее: как это сделать, не загнав рынок в тень? Ведь 10% от ничего — это очень мало для нашей индустрии. Идея собирать сборы с богатой мировой индустрии и отдавать бедной российской лежит на поверхности и не нова, но пока не найдётся решение, как именно это реализовать, она несвоевременна. Без этого у многих инициатив, вбрасываемых депутатами в отрыве от индустрии, не будет жизнеспособного будущего», - предупредил эксперт.

По мнению Овчинникова, вместо запретов нужны инвестиции в проекты опытных, а не начинающих студий.

«В России есть "зелёная маркировка", которая не нацелена на запрет вредного контента, а наоборот, подсвечивает полезный или сделанный в России. Я бы развивал и поддерживал именно такие инициативы, а не запретительные. Что касается грантов от государственных институтов, в них нет ничего плохого, если они идут на проекты начинающим или студенческим студиям, на детский контент или на какой-то идеологический, социальный или культурный заказ. Небольшое количество таких грантов уже есть от ИРИ и ПФКИ. При этом совсем нет грантов на R&D, технологии и инструменты разработки. Но самое жизненно важное и необходимое для опытных студий — это инвестиции в их обычные геймдев-проекты (проекты по разработки игр - прим. НСН), особенно на ранних стадиях. К сожалению, именно этого в России последние три года почти нет. Поэтому утечка кадров и релокация вслед за привлечёнными инвестициями стали обычным явлением. Чтобы изменить ситуацию, нужен негосударственный фонд объемом 10 млрд рублей в год, которые будут тратиться большей частью на инвестиции, немного — на технологии и лишь чуть-чуть — на гранты для начинающих», - заключил собеседник НСН.

Со своей стороны, президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит подтвердил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что введение акциза на зарубежные видеоигры приведет к росту теневого рынка.