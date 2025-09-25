Microsoft представила новый способ охлаждения процессоров

Искусственный интеллект требует огромных затрат энергии, а значительная её часть уходит не только на работу чипов, но и на их охлаждение. На этом фоне Microsoft заявила о прорыве в этой области. Компания разработала систему на основе микрофлюидики — метода, при котором охлаждающая жидкость проходит по тонким каналам прямо у поверхности кристалла. В обычных системах между источником тепла и охлаждающей пластиной есть несколько слоёв материала, что снижает эффективность, пишут СМИ.

В прототипе Microsoft жидкость течёт по каналам, выгравированным на обратной стороне чипа. Их форма вдохновлена природой — узоры напоминают жилки листа или крыло бабочки. Искусственный интеллект помогает распределять поток жидкости максимально эффективно.

По данным компании, новая технология может снизить температуру внутри графического процессора на 65% (в зависимости от нагрузки и типа чипа). Это не только уменьшает риск перегрева, но и открывает путь к разгону GPU без опасности повреждения. Кроме того, серверы можно будет размещать плотнее.