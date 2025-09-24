Как решить головоломку с пугалами в Silent Hill f
В Silent Hill f хватает головоломок и сложных сражений с противниками. Так, во время второго визита в город игрок окажется посреди поля с пугалами, которые тяжело отличить друг от друга. Портал gamerant.com рассказал, как решить эту головоломку.
На «сюжетной» сложности нужно обращать внимание на все пугала, похожие на Хинако.
- Вытащите иглу из того, что находится слева.
- Второе стоит ближе к середине, его словно тащат назад.
- Третье — справа, с перевернутой головой.
- Четвертое — улыбающееся, рядом с пугалом, у которого грустное лицо.
- Последнее пугало сзади. Оно держит руки по бокам и смотрит вниз.
На повышенной сложности вы найдете заметки от друзей Хинако. Таким образом, нужно искать пугала, похожие на них.
- Первое стоит слева; у него к задней части головы привязана маска.
- Второе смотрит вниз; у него в спине застрял серп.
- Третье стоит поодаль от остальных, так, словно его тащат назад.
- Четвертое хмурится, его левая рука покрыта веревкой.
- Последнее — то, что смотрит вниз; у него в спине тоже застрял серп.