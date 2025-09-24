Как решить головоломку с пугалами в Silent Hill f

В Silent Hill f хватает головоломок и сложных сражений с противниками. Так, во время второго визита в город игрок окажется посреди поля с пугалами, которые тяжело отличить друг от друга. Портал gamerant.com рассказал, как решить эту головоломку.

© Steam

На «сюжетной» сложности нужно обращать внимание на все пугала, похожие на Хинако.

Вытащите иглу из того, что находится слева. Второе стоит ближе к середине, его словно тащат назад. Третье — справа, с перевернутой головой. Четвертое — улыбающееся, рядом с пугалом, у которого грустное лицо. Последнее пугало сзади. Оно держит руки по бокам и смотрит вниз.

На повышенной сложности вы найдете заметки от друзей Хинако. Таким образом, нужно искать пугала, похожие на них.