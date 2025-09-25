RTX 5070 быстро упрется в ограничения памяти, лучше дождаться 5070 SUPER

Авторы YouTube-канала Hardware Unboxed считают покупку RTX 5070 в конце 2025 года сомнительным решением.

Видеокарта оснащена ограниченным объёмом видеопамяти, которого уже сейчас недостаточно для некоторых современных ААА-проектов.

Эксперты отмечают, что в ближайшем будущем владельцам RTX 5070 придётся снижать качество текстур и настройки графики, чтобы поддерживать комфортный фреймрейт.

Ситуацию может исправить ожидаемая RTX 5070 SUPER, слухи о которой активно циркулируют последние месяцы. Модель якобы получит 18 ГБ памяти и большее количество CUDA-ядер, что сделает её более перспективной в долгосрочной перспективе.

По прогнозам Hardware Unboxed, релиз новинки может состояться уже в январе 2026 года.

По их мнению, приобретать RTX 5070 имеет смысл лишь тем, кто хочет прямо сейчас обновить систему ради выхода мультиплеерных хитов вроде Battlefield 6 или Call of Duty: Black Ops 7.

В остальных случаях разумнее подождать релиза версии SUPER. Однако аналитики подчёркивают, что пока нет достоверных данных о цене и доступности будущих карт.