В Steam появился первый игрок с библиотекой из 40 000 игр

На площадке Steam зафиксирован уникальный рекорд: китайский геймер под ником Sonix стал первым пользователем в истории магазина Valve, собравшим библиотеку из более чем 40 000 игр.

© Ferra.ru

По состоянию на 24 сентября 2025 года на его аккаунте числится 40 029 игр и 22 137 дополнений. За это достижение Steam присвоил ему редкий значок «Коллекционер игр: 40 000+».

Согласно данным сервиса SteamDB, совокупная стоимость коллекции оценивается как минимум в 13,5 млн рублей.

Примечательно, что в списке желаемого у Sonix ещё 26 956 тайтлов, а любимой игрой числится Alien Swarm, в которую он наиграл 551 час. Несмотря на внушительную коллекцию, именно этот бесплатный кооперативный шутер остаётся для него главным развлечением.

© Reddit

Ранее Valve анонсировала обновления для клиента Steam: улучшенный мониторинг производительности CPU и GPU, переработанные страницы игр и изменение системы пользовательских рейтингов.

Компания также напомнила, что вскоре магазин перестанет поддерживать 32-битные версии Windows 10.