Игру Deep Rock Galactic: Survivor выпустят на смартфонах

Студия Funday Games и издательство Ghost Ship Publishing объявили, что выпустят свою игру Deep Rock Galactic: Survivor на мобильных платформах iOS и Android.

Проект создан на фоне растущей популярности поджанра автошутеров, запущенной Vampire Survivors несколько лет назад.

Авторы описывают свою работу следующим образом:

"Это одиночный сурвайвор-лайк автошутер. Сражайтесь с полчищами смертоносных инопланетян, добывайте богатства и открывайте мощные улучшения, вооружившись всем арсеналом Deep Rock Galactic. Один дворф против всей планеты Хокссес!"

С февраля прошлого года проект распространялся в формате раннего доступа, версия 1.0 вышла на прошлой неделе - 17 сентября. За этот период аудитория высоко оценила игру - в Steam пользовательский рейтинг составляет 86% на основе 38 тыс. отзывов.

В Google Play и App Store открыта предварительная регистрация.