Samsung выпустила портативный монитор Movingstyle с аккумулятором

Компания Samsung представила новый телевизор под названием Movingstyle. Устройство будет продаваться по цене 1,44 млн вон (около 86 200 рублей).

Главной особенностью нового телевизора стала его портативность. Устройство имеет встроенный аккумулятор, ручку-подставку и сенсорное управление. Новинка может работать до трёх часов без зарядки.

Movingstyle также получил 27-дюймовый QHD-экран с разрешением 2460х1440 и частотой 120 Гц. Он оснащён двумя динамиками мощностью 10 Вт, одним портом HDMI, а также двумя USB-C. Кроме того, устройство способно к подключению по Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3. Телевизор от Samsung работает на операционной системе Tizen OS.

Устройство будет распространяться на рынке Южной Кореи. В компании пока не сообщили, начнёт ли продаваться новый телевизор в других странах.