Вышел трейлер дополнения для игры по "Аватару" Джеймса Кэмерона
Игра Avatar: Frontiers of Pandora получит сюжетное дополнение From the Ashes.
Анонс состоялся в коротком трейлере.
Разработкой занимается Massive Entertainment - студия компании Ubisoft.
Оригинальная кампания вышла в конце 2023 года и получила смешанные отзывы от критиков и пользователей.
Релиз DLC запланирован на 19 декабря, одновременно с премьерой фильма "Аватар: Пламя и пепел".
События дополнения развернутся через несколько недель после событий картины.