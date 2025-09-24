Вышел трейлер дополнения для игры по "Аватару" Джеймса Кэмерона

Игра Avatar: Frontiers of Pandora получит сюжетное дополнение From the Ashes.

© Российская Газета

Анонс состоялся в коротком трейлере.

Разработкой занимается Massive Entertainment - студия компании Ubisoft.

Оригинальная кампания вышла в конце 2023 года и получила смешанные отзывы от критиков и пользователей.

Релиз DLC запланирован на 19 декабря, одновременно с премьерой фильма "Аватар: Пламя и пепел".

События дополнения развернутся через несколько недель после событий картины.