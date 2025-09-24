Зомби-экшен Dying Light: The Beast возглавил чарты Steam, обойдя EA Sports FC 26

Сервис SteamDB опубликовал свежие данные о чартах продаж онлайн-магазина Steam с 16 по 23 сентября. Как всегда, в список вошли самые популярные игры на площадке по общей выручке.

Лидером недели неожиданно стал Dying Light: The Beast — новый зомби-экшен от компании Techland. Игре удалось обойти футбольный симулятор EA Sports FC 26, который продаётся по более высокой цене и учитывает микротранзакции. Замкнула тройку Borderlands 4 — кооперативный шутер от Gearbox.

В топ-10 также вошли космическое приключение Jump Space в духе Sea of Thieves, хоррор Silent Hill f и предзаказ Battlefield 6.

Чарт продаж Steam с 16 по 23 сентября

  • Dying Light: The Beast.
  • EA Sports FC 26.
  • Borderlands 4.
  • Steam Deck.
  • Jump Space.
  • Cyberpunk 2077.
  • Silent Hill f.
  • Hollow Knight: Silksong.
  • Battlefield 6.
  • Helldivers 2.