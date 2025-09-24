Второй патч Hollow Knight: Silksong вышел на PC и консолях

Студия Team Cherry выпустила второй патч для Hollow Knight: Silksong на PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. Ранее обновление 1.0.28650 было доступно в рамках бета-тестирования в Steam и GOG, но теперь добралось до всех игроков. Из новшеств можно отметить лишь то, что разработчики добавили возможность включить размытие, которое будет отключено по умолчанию.

© кадр из игры

Остальные изменения касаются исправления ошибок и балансных правок. Например, в режиме «Стальная душа» не будет проблем с доставкой лака, а Второй Страж перестанет выбивать игроков за пределы поля боя. К слову, босс Хранитель Святилища Сет также не будет покидать пределы своей локации. Также летающие противники на локации Дальних полей не будут застревать под слоем лавы, а у NPC исправили ряд некорректных фраз.

Заодно патч полон других мелких исправлений и правок — с полным списком изменений можно ознакомиться на сайте игры. В ближайшее время разработчики хотят улучшить поддержку геймпадов в версии для PC и обновить перевод на упрощённый китайский. Видимо, третий патч не за горами.

Если в первом патче разработчики сфокусировались на облегчении игры и разозлили фанатов, то второе обновление было встречено более благосклонно. Лишь некоторые пользователи в Steam пожаловались на проблему с отсутствием сохранений после загрузки патча.

Релиз Hollow Knight: Silksong состоялся 4 сентября. Ранее стало известно, что разработчики почтили память умершего фаната — придуманного им персонажа по имени Сет добавили в метроидванию в качестве босса.