Моддеры убрали туман из Silent Hill f

Одной из важнейших деталей, создающих атмосферу в играх серии Silent Hill, является туман. Но некоторые стремятся избавиться от него, чтобы рассмотреть локации.

© кадр из игры

Моддер дал такую возможность игрокам, которые собираются ознакомиться с Silent Hill f. No Fog позволит отключить туман или уменьшить его интенсивность. Геймеры на Nexus отмечают, что собираются использовать мод, если он повлияет на улучшение производительности. Кто-то наоборот просит автора добавить возможность увеличить плотность тумана.

Напомним, что полноценный релиз Silent Hill f состоится 25 сентября на PC, PS5 и Xbox Series. Накануне доступ к игре получили обладатели издания Deluxe. Эксперты уже успели оценить техническое состояние хоррора и дали совет по настройкам на PC. А игроки наградили его положительными отзывами. Silent Hill f хвалят за сеттинг и музыку, но ругают за боёвку и общую атмосферу, которая «уже не та».

В игре есть текстовый перевод на русский язык, однако для покупки в России она недоступна. При этом вчера команда Mechanics VoiceOver открыла сбор средств на русскую озвучку хоррора — она может выйти до конца года.